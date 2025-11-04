Carlos Guerrero ‘Warrior’ comparte el nacimiento de su segunda hija Andrea

Este martes 04 de noviembre nuestro querido Carlos Guerrero, mejor conocido como “Warrior” y su pareja Gisela Muñoz anunciaron en sus redes sociales el nacimiento de su hija Andrea, una bebé que ha llegado a hacer más grande esta adorable y tierna familia.

El comentarista deportivo favorito de muchos se convirtió en papá por segunda segunda ocasión junto a su pareja, siendo que esta segunda hija estaba planeada para nacer tras su regreso de Survivor México 2025.

¿Cuál es la familia de Carlos Guerrero “Warrior”?

Fue el pasado mes de abril, previo al inicio de la sexta temporada de Survivor México que Warrior compartió en sus redes junto a su pareja que se convertirían en padres por segunda ocasión, lo que fue una gran noticia para todo el medio, pues se trata de una de las figuras más queridas de la televisión mexicana.

La familia de Warrior crece pues en febrero del 2023 nació su primer hijo, José Pablo quien por fin se ha convertido en hermano mayor, dando inicio a una nueva etapa en familia.

Esta familia se ha mostrado con una gran emoción e ilusión con la llegada de Andrea, pues Carlos, junto a Gisela se encargaron de compartir el proceso de lo que fue el segundo embarazo, donde logramos ver su día a día.

¿Cuánto tiempo lleva Carlos Guerrero con Gisela Muñoz?

Esta, una de las parejas más lindas y queridas de todo el medio iniciaron su relación en 2019 y desde entonces han compartido miles se aventuras, sueños ya ahora un par de hijos, en lo que ha sido un camino prospero.

Sin duda alguna, hemos sido testigos de que esta relación es una de las más seguidas y solidas del mundo del espectáculo, quienes con el paso de los años se vuelve más y más unida.