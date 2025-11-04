Esto dijo Nawat Itsaragrisil se expresó tras la denuncia de Fátima Bosch en Miss Universo

El mundo se encuentra inmerso en una gran sorpresa por la polémica que ha germinado en el marco del certamen Miss Universo. La representante mexicana Fátima Bosch denunció haber sufrido violencia por parte del director ejecutivo Nawat Itsaragrisil y este se expresó a través de un video.

La realidad sobre el beso entre doña Cuquita y el misterioso hombre del video viral [VIDEO] Las redes ardieron al hacerse viral un video donde la viuda de Vicente Fernández es vista con un hombre misterioso en un concierto de Alejandro Fernández.

El prestigio del certamen Miss Universo pone a esta polémica en el centro de la escena a nivel mundial por lo que el nombre de Fátima Bosch y de Nawat Itsaragrisil se encuentra en todas las portadas.

¿Qué denunció Fátima Bosch?

Fue en el marco de una reunión por la organización de un evento de Miss Universo Tailandia en donde tuvo lugar una situación que no quedó puertas adentro. La Miss Universo México, Fátima Bosch, se retiró visiblemente molesta y al tomar contacto con la prensa expresó lo sucedido.

“Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una estúpida”, fue la frase que Fátima Bosch le adjudicó a Nawat Itsaragrisil. La Miss Universo México no se quedó callada ante ese trato y afirmó que le dijo “usted no me está respetando como mujer. Este no es el modo de tratar a las delegadas. Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto”.

¿Qué dijo Nawat Itsaragrisil tras la denuncia de Fátima Bosch?

Luego de que el hecho se viralizara, Fátima Bosch recibió el apoyo de las otras participantes del certamen lo que motivó a la organización Miss Universo a emitir un comunicado en el que remarcó: “Estamos dedicados a mantener los más altos estándares de respeto, seguridad e integridad para todas las delegadas, el personal y los involucrados”.

Por su parte, Nawat Itsaragrisil, quien además es director nacional de Miss Universe Tailandia, utilizó una plataforma digital para emitir un video en vivo. En su declaración señaló que “si alguien no se siente bien, si alguien no está cómodo, si alguien resultó afectado, me disculpo con todos”.

De todos modos, la polémica se instaló y ahora se viven momentos de tensión en torno a uno de los certámenes más famosos del mundo.