Carlos Trejo responde a Alfredo Adame y revela todo sobre su próxima pelea

Si hay una rivalidad que parece no tener final es la de Carlos Trejo y Alfredo Adame. No solo que no termina sino que agrega un nuevo capítulo ya que en un programa de YouTube, el “Cazafantasmas” lanzó un desafío para resolver este conflicto.

Avance Rosario Tijeras 4: ¿El Papi encontrará a Rosario? [VIDEO] Te invitamos a ver Rosario Tijeras 4 de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, por Azteca UNO.

Fue Trejo quien se mostró molesto y dejó en claro que el conflicto no es por mera publicidad. “No es cosa de publicidad, es de que el tipo ya me tiene harto hace muchos años. Ya van varias veces que lo he agarrado”, confirmó.

¿Por qué no se ha dado la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo?

En el mismo programa fue Trejo quien manifestó que tuvo que ser separado de Adame en una rueda de prensa, describiendo a su contrincante como una “persona enferma”. “Ya decidí darle la vuelta, a lo que sigue. Mi carrera gira en otras cosas”, respondió pero evidentemente parece no tener un cierre.

Para poder solucionar el problema, Carlos Trejo propuso un escenario inusual y directo. “Estoy dispuesto, me gustan mucho los golpes, entreno defensa urbana”, aseguró. Sin embargo fue tajante al decir que la pelea no será en el marco de una empresa.

“No aceptaría para una empresa, pero si quiere quitarse lo caliente, nos vemos en una plaza pública, sin que nadie cobre nada, solo por el placer de destrozarlo. Ya estamos grandes para estarle haciendo al payaso”, declaró,.

“Estoy dispuesto, me gustan mucho los golpes, entreno defensa urbana. No aceptaría para una empresa, pero si quiere quitarse lo caliente, nos vemos en una plaza pública, sin que nadie cobre nada, solo por el placer de destrozarlo. Ya estamos grandes para estarle haciendo al payaso”.

https://x.com/La_Taquilla/status/1961210750396924381?t=xdVpG0qgTzoKY5EtXvmaMg&s=09

Carlos Trejo lanzó fuertes palabras contra Adame

En medio de la entrevista Trejo dijo que Adame es una persona con capacidades diferentes.Además agregó que, es “un enfermo” que “no razona” y “no está coherente de su propia realidad”.

Esto no es todo ya que el “Cazafantasmas” culpó a los medios de comunicación y al público de dar visibilidad al comportamiento de su rival. “Una persona que utiliza los medios. La culpa no es de él, la gente por sacar la nota, por llamar la atención, él se puede encuerar en la calle y todos estarán ahí", comentó.

Para finalizar esta entrevista fue que Trejo manifestó respetar a todas las personas ya que no es agresivo sino que se defiende.

