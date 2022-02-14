Descubre que vive en una casa donde se cometió un terrible asesinato. (VIDEO)

Una usuaria de TikTok se volvió viral en la aplicación china tras contar el aterrador y siniestro pasado de su casa.

La mujer se encontraba viendo Cold Blooded Alaska, show que ahonda en asesinatos y en los criminales más temidos de Estados Unidos.

La usuaria de TikTok se encontraba viendo el programa y se dio cuenta que en su domicilio ocurrió el asesinato de Amy Sue Patrick.

Estaba viendo el programa una noche y apareció la casa… esta es mi casa y esta es la escena de un brutal asesinato

Este es el mismo sofá, por cierto. Este es el mismo dormitorio desde un ángulo diferente... este tocador de aquí es el mismo

La mujer lleva 4 años viviendo en esa casa, pero nadie le había informado sobre el asesinato de Amy Sue Patrick.

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Policías niegan el asesinato de Amy Sue

La joven viral de TikTok acudió con las autoridades para aclarar la situación, pero le informaron que el crimen de Amy no está comprobado.

Encontraron una laguna en el sistema y no pudieron informarnos del crimen porque no se pudo probar que la mujer fue asesinada

El asesino dijo que la había matado fuera de la casa, pero mintió sobre varios detalles de cómo cometió el crimen (...) no sabremos exactamente qué sucedió porque el asesino está muerto

La mujer ha revelado el “ambiente espeluznante” que se siente en su hogar, pero no sabía el motivo exacto.

“Siempre dijeron que la casa era bastante espeluznante y tenían sentimientos extraños al quedarse allí”, expresó la tiktoker sobre antiguos inquilinos.

El escalofriante video de TikTok ha generado todo tipo de comentarios por parte de los internautas, quienes no pueden creer que el asesinato de Amy Sue Patrick haya sucedido en el mismo hogar de la tiktoker.

Hombres y mujeres no dejan de ver Cold Blooded Alaska para prevenir que sus hogares hayan sido recintos de escalofriantes crímenes.

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