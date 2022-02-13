Abandona a su primera cita tras ver escalofriante escena en su auto.

La mayor parte de las personas se ocupan de pulir su apariencia personal en la primera cita, pero no siempre la de su auto. Así le sucedió a un chico, pues todo iba muy bien, hasta que su enamorada abandonó la escalofriante escena con la que se encontró.

Un video publicado en Tiktok por la mujer, narró que el hombre pasó por ella en su auto, pero la higiene y presentación del coche eran un desastre. En cuanto vio el interior del automóvil en color negro, deseó salir de inmediato de ahí al verlo lleno de basura.

La chica describió que había mascarillas usadas, recibos vencidos, cajas de cigarros y residuos de comida debajo de los asientos, en las puertas y en la parte delantera y trasera del compartimento.

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Internautas aplaudieron la decisión de la chica

La chica dijo que además el auto olía mal, así que de inmediato ella prendió los focos rojos para alejarse pronto de ahí.

“Huele tan mal como se ve, acabo de conocer a este chico por primera vez, es seguro que no lo volveré a ver” escribió la usuaria de Tiktok @eetee135xo en su cuenta de la red social de videos.

El visual se hizo viral, provocando miles de reacciones y comentarios, la mayoría de ellos apoyando la decisión de la mujer para alejarse lo más pronto de ese auto tan sucio y su dueño.

Los internautas comentaron que si a la primera impresión el joven le mostraba ese "cochinero", que podía esperarse una vez que tuvieran una posible relación amorosa y tuvieran más confianza entre ellos e incluso le cuestionaron como podría ser en otros aspectos de su vida con esa nula higiene y desorden.

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