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FOTOS | ¡¿Casandra Ascencio y Christian "Yomi", se casan?!

Los atletas de Exatlón México, Casandra Ascencio y “Yomi”. ¡Ya están construyendo su casita! ¿Habrá boda pronto? Te contamos.

Por: TV Azteca

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