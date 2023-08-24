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FOTOS | ¡El beso en la boca entre Bad Bunny y Gael García, es real!

Sí hay romance entre Bad Bunny y Gael García Bernal, pero en la historia real de “Cassandro”, una película de una plataforma digital. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Gael y Bad Bunny nueva película.jpg
Gael selfie.jpg
Gael de saco.jpg
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Gael y Bad Bunny actuando.jpg
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