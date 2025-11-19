Estos son los celulares que ya no tendrán WhatsApp en diciembre 2025

Comienza la cuenta regresiva para el cierre del año, lo cual trae consigo una serie de modificaciones y actualizaciones dentro de la barra de la tecnología. Una de las aplicaciones más sonadas en este aspecto es WhatsApp, el cual dejará de funcionar en estos celulares a partir de diciembre.

Será desde el 1 de diciembre del 2025 que estos dispositivos celulares, sin considerar la marca de los mismos, dejarán de tener las actualizaciones más importantes de WhatsApp, lo cual hará que la aplicación no tenga el mejor funcionamiento posible. ¿Cuáles son?

¿Qué celulares ya no tendrán WhatsApp en diciembre del 2025?

En Samsung, el Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Core, Trend y S5 WhatsApp dejará de funcionar, mientras que en Motorola los afectados son Moto E 2014 y G primera generación. Mientras tanto, otros dispositivos de LG como Optimo G, Nexus 4, G2 Mini y LG G3 tampoco funcionarán.

Te puede interesar: ¿Cómo editar mensajes mediante WhatsApp?

En Sony la cosa es similar, pues los Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V y Xperia Z2 dejarán de funcionar, un hecho similar a lo que ocurre en Huawei con Ascend Mate 2, y One MB. Finalmente, en el dispositivo Apple los que ya no funcionarán son iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus, respectivamente.

Vale mencionar que, a partir de diciembre, la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo solamente aceptará equipos Android con la versión 5.0 en adelante y Apple con iOS 12. En el iPhone, por su parte, deberán contar con una medida de actualización más allá de 15.1

¿Por qué WhatsApp ya no estará en estos celulares?

Meta, industria que se encarga de todo lo relacionado con esta y otras redes sociales, reveló que estos dispositivos celulares ya no cuentan con la capacidad de almacenamiento suficiente para soportar las nuevas actualizaciones de WhatsApp, motivo por el cual recomienda cambiar de dispositivo a la brevedad.