Así puedes obtener un préstamo de 2 millones del Infonavit

Mucho se ha hablado respecto a la popularidad que el Crédito Infonavit ha alcanzado en México, sobre todo, en este cierre del año, mismo en donde se realizan una serie de gastos derivados de Navidad y Año Nuevo. ¿Sabías que este organismo entrega un préstamo de hasta 2 millones de pesos?

Una de las razones por las cuales este préstamo de 2 millones de pesos se ha vuelto tan popular en redes es que el Crédito Infonavit lo entrega a los adultos de la tercera edad que viven en el país. Aunque, para ello, estas personas deben cumplir con una serie de importantes requisitos.

¿Qué requisitos se necesitan para solicitar un Crédito Infonavit de 2 millones?

Pese a las creencias que indican que las personas de la tercera edad no pueden solicitar préstamos, el Crédito Infonavit ofrece acuerdos de hasta 2 millones a los adultos que superan los 60 años. Por supuesto que esta cantidad depende de una serie de factores, entre los que destaca su capacidad de pago.

El primer requisito para obtener este préstamo es que su edad, más el plazo del crédito, no supere los 75 años en mujeres, mientras que en hombres la misma se reduce a 70 años. Tal sugerencia implica plazos más cortos para los adultos mayores, según indican distintas páginas de internet.

Estos medios señalan que la tasa de interés es fija durante el periodo de vida del crédito, la cual va desde los 3.76 hasta los 10.45 anuales. Eso sí, aquellas personas que tengan un sueldo menor a los 9,241 pesos mensuales cuentan con tasas más bajas, lo que les permite estar totalmente exentos de este tipo de gastos. Finalmente, es imprescindible contar con un historial crediticio pulcro y limpio.

¿Para qué sirve el Crédito Infonavit?

Muchas personas utilizan su Crédito Infonavit para realizar remodelaciones a su casa no solo en un apartado estético, sino también menos superficial. Algunos usuarios utilizan el dinero para pintar su hogar o impermeabilizar el techo, mientras que otros lo necesitan para realizar mejoras en cuartos, áreas de lavado o cocinas.