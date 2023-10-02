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FOTOS | Christian Nodal sorprende con su nueva imagen, ¡hasta cuadritos tiene!

Christian Nodal sorprende con su nuevo look. Internautas opinan que le hizo bien su relación con Cazzu y su paternidad. Te mostramos las fotos

Por: Ana Patricia Pérez

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