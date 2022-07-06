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FOTOS | ¡Así de rápido! Christian Nodal ya le dice "te amo" a Cazzu.

Decían que no había nada, que solo amigos... ¡Y Christian Nodal ya hasta le dice “te amo” a Cazzu! Te contamos los detalles.

Por: TV Azteca

Cazzu y Nodal puebleando.jpg
Cazzu y Nodal Aeropuerto.jpg
Cazzu y Nodal de la mano.jpg
Cazzu y Nodal saludando.jpg
Cazzu cabello rosa.jpg
Nodal avión.jpg
Cazzu cantando.jpg
Cazzu con trenzas.jpg
Cazzu con gorra.jpg
Cazzu en concierto.jpg
Cazzu selfie en espejo.jpg
Nodal balcon .jpg
Nodal blanco y negro (2).jpg
Cazzu selfie con lentes.jpg
Cazzu frente al espejo.jpg
Cazzu pelo corto.jpg
Cazzu tomando Fernet.jpg
Cazzu y Nodal beso.jpg
Nodal blanco y negro.jpg
Nodal casa.jpg
Nodal con lentes.jpg
Nodal de blanco.jpg
Nodal con copa en mano.jpg
Nodal Ferrari.jpg
Nodal fumando.jpg
Nodal mascota.jpg
Nodal microfono .jpg
Nodal guitarra.jpg
Nodal playa.jpg
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