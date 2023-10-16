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FOTOS | Nodal se derrite de amor por Cazzu en redes sociales

El cantante aprovechó una de las celebraciones más importante en Argentina para rendirse ante su “Nena Trampa”. Te contamos los detalles en fotos.

Por: Maribel Velázquez

Cazzu y Nodal felices.jpg
Cazzu (6).jpg
Nodal de joven.jpg
Cazzu de perfil.jpg
Cazzu (4).jpg
Cazzu y Nodal amorosos.jpg
Cazzu y Nodal hijo.jpg
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Cazzu con fleco.jpg
Nodal riendo.jpg
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