Olvida su idioma nativo tras cirugía en la rodilla, empieza hablar en inglés.

Un artículo publicado en Journal of Medical Case Reports causó conmoción entre millones de usuarios de las redes sociales, pues se informó que un joven olvidó su idioma natal a propósito de una operación en la rodilla.

Se trata de un hombre de 17 años originario de Maastricht, una ciudad de Países Bajos, que despertó de la cirugía hablando inglés en lugar de holandés.

Cabe mencionar que el joven aprendió inglés en la escuela en un nivel intermedio y no lo practicaba con frecuencia.

El paciente también olvidó otros detalles de su vida tras superar la operación de la rodilla, misma que le ocasionó pérdida de memoria sin encontrar explicación alguna en los primeros días.

Para sorpresa de los médicos y suerte de este joven, logró recuperar la memoria cuando llegaron sus amigos de visita al hospital.

Por si fuera poco, también recordó otros detalles de su vida que no tenía claros antes de la cirugía.

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Joven es enviado al área de psiquiatría

El joven, de 17 años, fue enviado al área de psiquiatría para descartar daños cerebrales y para determinar las causas de su pérdida de memoria momentánea.

Tras varios análisis y estudios, el joven fue diagnosticado con ‘síndrome de la lengua extranjera’.

El portal ELSEVIER informa que el ‘síndrome de la lengua extranjera’ o ‘síndrome del acento extranjero’ (SAE) “es un trastorno motor del habla relativamente raro en el cual la pronunciación del paciente es percibida como extranjera por los oyentes de su misma comunidad de hablantes”.

“En la mayoría de los casos registrados hasta el momento, el origen del SAE ha sido un daño cerebral, pero otra causa está relacionada a la psicogénica”, según el mismo portal especializado.

"Todavía estamos investigando por qué ocurre este fenómeno (síndrome del idioma extranjero), cuando alguien habla un idioma diferente después de sufrir una lesión en la cabeza o un derrame cerebral", expresó la terapeuta del lenguaje Yvonne Wren a la BBC.

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