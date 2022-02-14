Descubre a su novio infiel mientras hacía un viaje en taxi de aplicación.

En el Día de San Valentín no todo es miel sobre hojuelas, pues los usuarios de las redes sociales también aprovechan este día para contar sus historias fallidas en el amor.

Tal es el caso de una joven que responde al nombre de Jen, quien conoció a un hombre por la aplicación Hinge el pasado 28 de enero.

Jen cuenta en TikTok que nunca formalizó un noviazgo con su pretendiente, pero las cosas iban demasiado bien como para iniciar una relación formal en unos meses.

Ambos tenían planes de verse un sábado por la tarde; sin embargo, el joven canceló la cita por asistir a un partido de hockey con un amigo.

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Mujer descubre infidelidad de la peor manera

Jen se dedica a manejar un taxi, pero jamás imaginó que encontraría a su pretendiente en un viaje dentro de su mismo vehículo.

La joven llevó a su pretendiente y a otra mujer en su taxi, pero no se habían reconocido porque ambos llevaban cubrebocas.

Los dos hicieron contacto visual por el retrovisor y se reconocieron, pero ella dejó a la pareja hasta el lugar solicitado sin decir nada.

Jen cuenta que el joven intentó aclarar lo sucedido, pero ella no lo perdonó. De hecho, ha advertido a otras mujeres para que no concreten una cita con el susodicho.

Fue en un bar de su localidad, donde Jen advirtió a una mujer sobre el tipo de persona con la que estaba saliendo.

La chica se acerca a mí, empezamos a charlar y me confirmó que mantenía una relación con él. Así que le mandé a él un mensaje de texto y le advertí: ‘Tengo una historia divertida y necesitamos hablar de esto’

El video de Jen ha ganado millones de reproducciones, miles de ‘Me Gusta’ y hasta comentarios de jóvenes sorprendidas por la audacia de la tiktoker.

Otras mujeres aprovecharon el video de Jen para contar sus propias historias de infidelidad.

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