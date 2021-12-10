Cobra Kai estrena tráiler de temporada 4 con el regreso de un villano.

Cobra Kai viene con un cuarta temporada llena de sorpresas, entre ellas el regreso de un gran villano. Se trata de Terry Silver, quien se unirá a John Kreese para derrotar a Daniel y Johnny en los nuevos episodios de la serie.

Algunos de los personajes que aparecieron en la trilogía de Karate Kid han estado presentes en Cobra Kai, como John Kreese quien se ha convertido en el malo de la trama. Ahora viene Terry Silver, personaje que es amigo de John Kreese y salió en la tercera película de Karate Kid.

El tráiler de la cuarta temporada da a conocer que el personaje interpretado por Thomas Ian Griffith será quien complique que Johnny recupere el dojo de Cobra Kai, que por el momento está en manos de John Kreese.

Te puede interesar: Esto dice en español la canción Bella Ciao de La Casa de Papel.

Ellos también estarán en la cuarta temporada

En la cuarta temporada estarán presentes de nueva cuenta William Zabka, Ralph Macchio, Xolo Maridueña, Vanessa Rubio, así como a Mary Mouser.

Los nuevos capítulos de la serie llegarán a Netflix el próximo 31 de diciembre, ideal para despedir el 2021 con un buen ponche y muchas patadas que nos generarán calor con este intenso frío.

También podría interesarte: Ellos son los 10 participantes de la tercera temporada de LOL.