Cómo hacer mermelada de calabaza: Receta fácil en 4 pasos con pocos ingredientes

Si te encanta la calabaza y quieres hacer una deliciosa de mermelada totalmente casera, sigue leyendo y conoce qué ingredientes necesitas y el paso a paso para hacer esta receta para compartir con tu familia o para regalar como un pequeño detalle en la temporada de otoño, donde la calabaza está en su punto exacto para comer.

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Debes tomar en cuenta que este tipo de mermelada es muy fácil de preparar en cuanto al tiempo de preparación de la mezcla y necesitas ingredientes que seguramente tienes en casa, pero debes saber que el tiempo de cocinado es aproximadamente de 40 a 50 minutos.

Ingredientes para hacer mermelada de calabaza

Esta receta está calculada para hacer 2 frascos de mermelada de 500 g cada uno.



800 g de calabaza

200 g de azúcar o el endulzante de tu preferencia

20 ml de jugo de limón para darle un equilibrio a lo dulce de la calabaza

1 rajita de canela

Mermelada de calabaza: Cómo hacer paso por paso

Paso 1: Debes pelar cuidadosamente la calabaza y quitarle absolutamente todas las semillas para que quede solamente su pulpa, la cual debe pesar los 800 g.

Paso 2: Mezcla todos los ingredientes en una olla o cacerola (calabaza, azúcar, jugo de limón y canela), es esencial que no le pongas agua, ya que esto hará que no se llegue a la consistencia que se busca.

Paso 3: Cocina la mezcla a fuego medio bajo para que no se peguen los ingredientes. Es importante que muevas la mezcla con una cuchara de madera constantemente y calcula de 40 a 50 minutos hasta que veas la textura deseada.

Paso 4: Por último, tienes la opción de machacar un poco la pulpa de la mermelada o bien si te gusta la textura sólida puedes dejarla así y ponerla en frascos de vidrio para mantenerla conservada.