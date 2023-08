¿Cómo es que la diabetes daña tus ojos? ¡Te sorprenderá!

En México, según lo reportaba la Secretaría de Salud en 2022, más de 12 millones de personas padecen de diabetes. Esta enfermedad es crónica y se caracteriza por la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía y porque si no es tratada o controlada adecuadamente, tiene consecuencias sobre el cuerpo. Por ejemplo, dañar los ojos.

Al respecto, la dependencia gubernamental explica que la diabetes es capaz de afectar gravemente los ojos hasta al punto de llegar a la ceguera. Del mismo modo, puede causar daños en otros órganos como el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones y nervios.

Dolor por crecimiento en niños, ¿por qué sucede y cómo aliviarlo?

De acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, la diabetes afecta los ojos de quienes la padecen según el tiempo que duren sus niveles de azúcar elevados. En este sentido, cuando esto sucede por un corto plazo, hay más probabilidad de perder la visión temporalmente. Los tejidos de los ojos encargados de enfocar se inflaman y generan una visión borrosa que se resuelve una vez que la glucosa vuelve a sus valores normales.

Pero si los niveles de azúcar en la sangre se mantienen altos por mucho tiempo, incluso si se trata de una persona en fase de prediabetes, el daño en los ojos podría ser mucho más grave acompañado de síntomas como hinchazón, sangrados en la parte media del ojo, cicatrices y aumento de la presión en la parte interna del ojo.

¿Cuáles son las afecciones en los ojos que provoca la diabetes?

Por lo menos son cuatro las afecciones en los ojos que provoca la diabetes y que en algunos casos podría terminar en ceguera. Son los siguientes:



Retinopatía diabética: Es una de las principales causas de ceguera en adultos y se origina porque los vasos sanguíneos de la retina (parte posterior del ojo sensible a la luz) pueden hincarse y filtrar líquido al ojo. En consecuencia, sucede un desprendimiento de la retina y pérdida de la visión.

Es una de las principales causas de ceguera en adultos y se origina porque los vasos sanguíneos de la retina (parte posterior del ojo sensible a la luz) pueden hincarse y filtrar líquido al ojo. En consecuencia, sucede un desprendimiento de la retina y pérdida de la visión. Glaucoma: Es un grupo de enfermedades donde el conjunto de nervios que conectan al ojo con el cerebro (nervio óptico) queda afectado. En particular, la presión dentro del ojo aumenta significativamente porque se crean vasos sanguíneos que bloquean la salida del líquido del ojo, lo que lleva a su acumulación.

Es un grupo de enfermedades donde el conjunto de nervios que conectan al ojo con el cerebro (nervio óptico) queda afectado. En particular, la presión dentro del ojo aumenta significativamente porque se crean vasos sanguíneos que bloquean la salida del líquido del ojo, lo que lleva a su acumulación. Cataratas: Es un padecimiento en el que el cristalino (lente del ojo) se comienza a ver opaco por la acumulación de depósitos de glucosa. Si bien, es algo que sucede conforme avanza la edad, la diabetes lo puede acelerar considerablemente.

Es un padecimiento en el que el cristalino (lente del ojo) se comienza a ver opaco por la acumulación de depósitos de glucosa. Si bien, es algo que sucede conforme avanza la edad, la diabetes lo puede acelerar considerablemente. Edema macular diabético: En esta consecuencia de la diabetes, la mácula (parte de la retina) se hincha por los altos niveles de azúcar en la sangre. Por lo tanto, la vista nítida es destruida en dicha parte y causa una pérdida parcial de la vista, incluso ceguera permanente.

Te puede interesar: Diabetes: ¿Cuánta azúcar en la sangre deberías tener y cuáles son los niveles más altos?

Por eso es importante tener un seguimiento con un doctor especialista y estar atento a los síntomas que tu cuerpo presenta y que podrían estarte avisando de un problema de diabetes.

En caso de que ya hayas sido diagnosticada con la enfermedad, es muy importante seguir las recomendaciones de tu médico y tratar de mantener tus niveles de azúcar estables.