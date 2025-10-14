Conductor hace grosería a otro auto y acaba chocando por distraerse

Es muy cierto que en muchas ocasiones el karma puede hacer de las suyas de manera rápida, tal es el caso de un hombre que ha captado la atención de un sinfín de usuarios en las redes sociales, ya que su video se ha hecho viral en cuestión de días.

Por medio de las plataformas digitales, ha comenzado a circular un video en donde un hombre hace una imprudencia, la cual pagó de forma casi inmediata. De acuerdo con el clip, el hombre se encontraba manejando de manera imprudente, pero al pensar que las cosas le habían salido a su favor, la vida le dio una lección.

El karma se hizo presente de forma inmediata en su vida

Todo parece indicar que el protagonista de esta historia estaba haciendo una seña obscena, mientras iba rebasando de manera incorrecta, lo que no esperaba es que terminaría en un accidente pagando un karma de forma inmediata.

Esta es la evidencia de que se debe de tener mucha precaución al manejar y no solo eso, sino que el karma hace de las suyas y actúa, en ocasiones, muy rápido. Los usuarios en las redes sociales no dudaron en dejar un comentario para el hombre que no solo estaba haciendo señas indebidas, sino que terminó ocasionando un fuerte accidente.

“Karma en su máxima expresión”, “Lecciones de vida en tiempo real” y “Cada uno recibe lo que siembra”, solo por mencionar algunos.

Y es que, en las imágenes se muestra a un automóvil negro que pertenece al hombre que venía manejando de manera agresiva, mismo que decide rebasar por la derecha, un hecho que no está permitido. Sin embargo, el hombre pierde el control se va al otro lado de la avenida, la cual es en sentido contrario y termina por chocar de frente con una camioneta de color blanco.

