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FOTOS | ¿Susana Zabaleta estrena romance con Ricardo Pérez de "La Cotorrisa"?

Fuertes rumores indican que la actriz y cantante Susana Zabaleta está estrenando romance, ¡con Ricardo Pérez de “La Cotorrisa”! Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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