Esta es la fecha límite para recibir el aguinaldo 2023.

Según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), el aguinaldo es un derecho de las y los trabajadores según lo establece el Artículo 87 la de Ley Federal del Trabajo de México. A su vez, es considerado un regalo de Navidad que muchos aprovechan para realizar pagos o comprar obsequios. Pero, ¿ya sabes cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo 2023?

Al respecto, la PROFEDET señala que los trabajadores tienen el derecho de recibir cada año su aguinaldo, incluso aquellos que todavía no cumplen el año de servicio tienen el derecho de que el empleador o empresa para la que laboran les entregue una parte proporcional.

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De este modo, la fecha límite para recibir el aguinaldo 2023 es el 20 de diciembre, según la Ley Federal del Trabajo. En particular, el monto que pagan es el equivalente a 15 días de salario como mínimo.

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¿Qué hacer si llega la fecha límite y todavía no recibes el aguinaldo 2023?

Si eres trabajador y no recibes tu aguinaldo 2023 luego de la fecha límite, la ley sugiere que vayas a las instalaciones de la PROFEDET para poner una denuncia. Como explicamos antes, el derecho al aguinaldo 2023 es un punto que establece el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo en México. Así que, puedes argumentar tu denuncia según los lineamientos del Artículo 87.

Recordemos que al aguinaldo 2023 tendrían acceso las y los trabajadores mexicanos en una institución de planta o base, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado. Incluso, los trabajadores eventuales pueden gozar de ese monto de dinero relacionado con la temporada navideña.

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