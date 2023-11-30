¿Cuánto debes pagar de aguinaldo a tu empleada doméstica?

Para muchos, el aguinaldo es considerado como un regalo de Navidad de parte de la empresa o jefe para los trabajadores. Sin embargo, en México es un derecho según la Ley Federal del Trabajo en su Artículo 87. Esto quiere decir que también debes pagar aguinaldo a tu empleada doméstica en caso de tenerla.

Al igual que los que laboran en una empresa, los empleados domésticos también tienen derecho a un monto de acuerdo con sus actividades cuando llega la temporada navideña. Por lo que, debes pagar aguinaldo a tu empleada doméstica antes del día 20 de diciembre, la fecha límite establecida por la Ley Federal del Trabajo.

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¿Cómo calcular lo que debes pagar de aguinaldo a tu empleada doméstica?

Si tienes dudas de cómo realizar el cálculo de lo que debes pagar de aguinaldo a tu empleada doméstica, te explicamos cómo realizarlo. En primer lugar, multiplica el salario diario que recibe por 15 días y ya que obtengas el resultado, divídelo entre los 12 meses del año. Más tarde, multiplica por el número de meses que ha laborado durante el año.

Ahora bien, si te parece más conveniente, el portal web de la organización “Empleo Justo en tu Casa” cuenta con un apartado donde puedes calcular lo que debes pagar de aguinaldo a tu empleada doméstica. De acuerdo con la página , te pide que ingreses los días que trabaja en el hogar, el salario diario y los meses trabajados.

¿Qué hacer si eres empleado doméstico y no recibes aguinaldo?

Como hemos dicho antes, el aguinaldo actualmente es un derecho para los empleados domésticos también. Según el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo es anual y se debe pagar un equivalente a 15 días de salario antes del día 20 de diciembre.

Pero si eres empleada o empleado doméstico y tienes dudas con respecto al aguinaldo o no te lo han pagado luego de reclamarlo, puedes solicitar más información en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET). De hecho, sus servicios de atención son gratis si marcas al número de teléfono 800 717 29 42.

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