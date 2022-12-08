  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Curvy Zelma pensó en quitarse la vida, ¡por no estar delgada!

Aunque actualmente Curvy Zelma es feliz con su cuerpo, ¡no siempre fue así! Y confesó que desde niña lidió con problemas para aceptar su peso.

Por: Tv Azteca

Curvy blanco y negro.jpg
Curvy con su gato.jpg
Curvy cabello largo.jpg
Curvy con el cabello agarrado.jpg
Curvy con lentes.jpg
Curvy con trenza.jpg
Curvy con un maniquí.jpg
Curvy con vestido rosa.jpg
Curvy con trenzas.jpg
Curvy con toalla.jpg
Curvy de azul.jpg
Curvy de mezclilla.jpg
Curvy de cafe.jpg
Curvy de azul (2).jpg
Curvy de negro.jpg
Curvy de rosa.jpg
Curvy en bikini.jpg
Curvy feliz.jpg
Curvy en el mar.jpg
Curvy foto en el espejo.jpg
Curvy foto en espejo.jpg
Curvy maquillada.jpg
Curvy nadando.jpg
Curvy posando.jpg
Curvy selfie en alberca.jpg
Curvy selfie en bikini.jpg
Curvy selfie.jpg
Curvy sin maquillaje.jpg
Curvy sonriendo.jpg
Curvy vestido.jpg
/
Curvy blanco y negro.jpg
Curvy con su gato.jpg
Curvy cabello largo.jpg
Curvy con el cabello agarrado.jpg
Curvy con lentes.jpg
Curvy con trenza.jpg
Curvy con un maniquí.jpg
Curvy con vestido rosa.jpg
Curvy con trenzas.jpg
Curvy con toalla.jpg
Curvy de azul.jpg
Curvy de mezclilla.jpg
Curvy de cafe.jpg
Curvy de azul (2).jpg
Curvy de negro.jpg
Curvy de rosa.jpg
Curvy en bikini.jpg
Curvy feliz.jpg
Curvy en el mar.jpg
Curvy foto en el espejo.jpg
Curvy foto en espejo.jpg
Curvy maquillada.jpg
Curvy nadando.jpg
Curvy posando.jpg
Curvy selfie en alberca.jpg
Curvy selfie en bikini.jpg
Curvy selfie.jpg
Curvy sin maquillaje.jpg
Curvy sonriendo.jpg
Curvy vestido.jpg
Curvy blanco y negro.jpg
Curvy con su gato.jpg
Curvy cabello largo.jpg
Curvy con el cabello agarrado.jpg
Curvy con lentes.jpg
Curvy con trenza.jpg
Curvy con un maniquí.jpg
Curvy con vestido rosa.jpg
Curvy con trenzas.jpg
Curvy con toalla.jpg
Curvy de azul.jpg
Curvy de mezclilla.jpg
Curvy de cafe.jpg
Curvy de azul (2).jpg
Curvy de negro.jpg
Curvy de rosa.jpg
Curvy en bikini.jpg
Curvy feliz.jpg
Curvy en el mar.jpg
Curvy foto en el espejo.jpg
Curvy foto en espejo.jpg
Curvy maquillada.jpg
Curvy nadando.jpg
Curvy posando.jpg
Curvy selfie en alberca.jpg
Curvy selfie en bikini.jpg
Curvy selfie.jpg
Curvy sin maquillaje.jpg
Curvy sonriendo.jpg
Curvy vestido.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado