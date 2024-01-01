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FOTOS | Cynthia Rodríguez resumió el mejor año de su vida, pero sin rastro de Carlos Rivera

La ex presentadora de televisión fue cuestionada por los usuarios de las redes sociales sobre su relación con el nacido en Huamantla, Tlaxcala. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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