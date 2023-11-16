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FOTOS | Daniel Bisogno confiesa que tiene listo su testamento

Nuestro querido Daniel Bisogno ha enfrentado problemas de salud y en Ventaneando contó que tiene listo su testamento, pues quiere asegurar a su hija. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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