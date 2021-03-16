Eduardo ‘N’ fue vinculado a proceso por la denuncia de violación presentada por Daniela Berriel.

EXCLUSIVA. Eduardo ‘N’ fue vinculado a proceso por el delito de violación en contra de la actriz Daniela Berriel.

A un año de que la actriz Daniela Berriel denunciará a Eduardo Ojeda por presenta violación, este sábado fue vinculado a proceso, por lo que permanecerá preso en el penal de Acapulco, Guerrero, mientras se lleva a cabo la investigación sobre el caso.

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Poco antes, Daniela Berriel, quien viajó al puerto para estar al tanto desde su hotel de cómo se desarrollaba la audiencia en el Centro Integral de Justicia, utilizó sus redes sociales para expresar su miedo de que Ojeda pudiera ser liberado.

Ahora es un día crucial en todo este proceso. Ahora un año después, el juez va a dictar si él va a llevar su proceso en libertad o encerrado. Por este medio les digo que tengo miedo, ya que Eduardo tiene influencias y tengo miedo de que lo dejen en libertad, ya viví un año con miedo y no quiero vivir más tiempo, así que le pido a las autoridades que hagan su trabajo

La audiencia estaba prevista a la cinco de la tarde, pero desde una hora antes estuvieron llegado varias personas que después sabríamos eran testigos del acusado; también, arribó el equipo legal de Daniela, confiados en que se haría justicia.

Nosotros estamos confiado en el Poder Judicial del Estado de Guerrero y en la Fiscalía para que después de esta audiencia el señor Eduardo sea vinculado a proceso

Luego de diez largas horas de audiencia, los abogados de Daniela Berriel confirmaron la decisión del juez.

Se dictó auto de vinculación a proceso por el delito de violación cometido en agravio de nuestra representada

Revelaron la forma en que la defensa del ahora imputado intentó desvirtuar la acusación de violación de la actriz.

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