Daniela Parra le dice a su hermana que mejor se ponga a trabajar; declaró que no le interesa lo que diga Alexa

La situación del caso Héctor Parra deja secuelas que lucen imborrables. Aquí hay dos bandos evidentemente bien marcados. El papá de Daniela Parra y Alexa Hoffman (distintas madres) está encarcelado y se espera que una revisión del caso permita que la condena decrezca e incluso se piense en la libertad de quien también se insinúa como depredador sexual.

Las declaraciones recientes de Alexa Hoffman hablan de un padre que tenía actitudes incorrectas y hasta tocamientos en contra de sus hijas. Sin embargo, Daniela Parra niega contundentemente dichas declaraciones y justifica las actitudes de su hermanastra como parte del “lavado de coco” que le han hecho los cercanos y familiares a ella.

Recordemos que Alexa no quería estar cerca del esposo de Ginny Hoffman (Alberto). Debido a esto, Ginny corre a Alexa y la manda a vivir con su papá. En ese entonces Alexa defendía a Héctor Parra. #JusticiaParaHectorParra #HectorParra pic.twitter.com/UhwyzZIaYc — Chismosote (@ChismosoteTV) May 19, 2023

Daniela Parra declara en contra de su hermana Alexa

La primera reacción de Daniela fue publicar una historia donde mostraba total desinterés ante la amenaza de demanda que le haría en próximos días Alexa. Y tras algunas horas de diferencia, habló ante los medios y dijo todo lo que opinaba de su hermana, a quien trató de holgazana.

La hija mayor de Héctor Parra fue contundente hacia la figura de su hermanastra. Simplemente no la baja de “loca”. En redes sociales indicó que le da igual el caso que presentará Alexa y que espera que en su documental Hoffman cuente absolutamente todo lo que pasó en el juicio, no solamente lo que le conviene. Y además la invitó a que se ponga a trabajar, porque el realizar muchos videos habla de alguien que no tiene labores por realizar.

¿Cuántos años de cárcel tiene como condena Héctor Parra?

El actor fue sentenciado en el 2021, momento en el que fue encarcelado. En un principio fueron 13 años con cinco meses, pero tras la última resolución se indicó que serían 12 años con seis meses, mas el pago de más de 100 mil pesos. Parra fue sentenciado por los delitos de corrupción de menores de edad agravado y abuso sexual cometido.

