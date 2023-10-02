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FOTOS | Danna Paola se quiebra al recordar que venció su mayor miedo

La cantante compartió con sus fans la emoción que sintió de haber interpretado el himno de su país sin fallas. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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