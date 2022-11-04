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FOTOS | Santa Fe Klan confirma colaboración con Danna Paola.

Luego de varios rumores, el rapero mexicano Santa Fe Klan, dio a conocer que sí habrá colaboración con Danna Paola. Te contamos lo que dijo.

Por: TV Azteca

Angel bandera de México.jpg
Angel cabina de avión.jpg
Angel blanco y negro.jpg
Angel cantando.jpg
Angel con sombrero.jpg
Angel de perfil.jpg
Angel en concierto.jpg
Angel de verde.jpg
Angel jersey bulls.jpg
Danna Paola foto en el espejo.jpg
Danna Paola de negro.jpg
Danna Paola lentes rojos.jpg
Danna Paola y Santa Fe Klan.jpg
Danna Paola posando.jpg
Danna Paola castaña.jpg
Danna Paola blanco y negro.jpg
Angel en el barrio.jpg
Danna Paola de rubia.jpg
Angel selfie con gorra.jpg
Danna Paola de naranja.jpg
Angel selfie.jpg
Angel tocando el acordeón.jpg
Angel llamada.jpg
Danna Paola fit.jpg
Danna Paola en bicicleta.jpg
Danna Paola guantes negros.jpg
Danna Paola sonriendo.jpg
Danna Paola selfie.jpg
Angel cantando (2).jpg
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Danna Paola foto en el espejo.jpg
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