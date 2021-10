Muere Diana Negrete, única hija del recordado Jorge Negrete.

Diana Negrete, hija del cantante y actor Jorge Negrete, falleció a los 79 años de edad por presuntos problemas derivados al cáncer de pulmón.

La noticia fue trascendida por Rafael Jorge Negrete, hijo de Diana y que ha dedicado su vida a la música, principalmente como tenor.

“Muchas gracias por todos y cada uno de sus mensajes de condolencia. Disculpen si no los he contestado. El entierro es hoy a las 14:00 horas en el Panteón Jardín. No hay que olvidar que, aunque estamos en semáforo verde, es importante mantener la sana distancia”, escribió el joven en sus redes sociales.

Diana Negrete falleció el pasado viernes 22 de octubre, pero sus restos fueron sepultados este sábado en el mausoleo del Charro Cantor, en el lote uno de la sección 1 de la ANDA en el Panteón Jardín, al sur de la Ciudad de México.

Hijo de Diana Negrete dedica último mensaje a su mamá

A través de una entrevista con El Sol de México, Rafael Negrete calificó a su mamá como una mujer “alegre” y “carismática”.

“Mi mamá Diana fue una persona muy alegre y carismática, tuve la oportunidad de viajar en múltiples ocasiones a su lado; con ella aprendí a apreciar la música ranchera principalmente de mi abuelo Jorge Negrete, pero también lo hecho por José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, Los Hermanos Zaizar, que eran de la época de oro del cine nacional”, expresó el cantante al mencionado medio de comunicación.

Diana fue la única hija biológica de Jorge Negrete, ya que Gloria Virginia Guadalupe Ramos Luna fue adoptada durante su relación sentimental con Gloria Marín.

Diana nació en 1942, siendo fruto del amor entre Jorge Negrete y Elisa Christy, una actriz de reparto mexicana de origen español.

A Diana Negrete le sobreviven sus hijos Rafael, Deborah, Liliana, Diana y Lorenzo Negrete, además de sus nietos.

