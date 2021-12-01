Usa sus calzones para crear el mejor peinado de la temporada. (VIDEO)

TikTok se convirtió en la cuna de la moda y las tendencias en los últimos meses, ya que millones de personas utilizaron la red social china para presumir sus extrovertidos atuendos.

Tal es el caso de la tiktoker Paola Patiño, quien impuso una nueva tendencia de belleza a punto de concluir el año 2021.

La creadora de contenido se realizó un chongo con calzones negros con detalles dorados, ya que no contó con ligas para sujetar su melena.

"Como ustedes saben vivo con dos hombres y una pelona, entonces no tenemos ligas. Voy a tener que usar estos calzones como liga… vamos a ver cómo sale", expresó la influencer.

El peinado fue muy exitoso, ya que su rubia cabellera quedó sujetada a la perfección con la prenda íntima.

“Listo, así fue como quedó nuestro chongo con calzones”, expresó la influencer mientras presumió lo que podría ser la tendencia de la temporada decembrina.

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Peinado con calzones divide las opiniones en internet

El video de Paola Patiño cuenta con un millón de reproducciones en aumento, además de miles de comentarios por parte de los internautas.

“Wow, eres un icono”, “Eso es ser creativa” y “Me hiciste el día”, fueron algunas reacciones por parte de los usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, otras personas le recomendaron otras opciones en caso de no contar con ligas para el cabello, como pinzas, listones o cintas.

No es la primera vez que la misma tiktoker sorprende con ocurrencias de moda y belleza, ya que constantemente cautiva a sus 268 mil seguidores con su sentido del humor.

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