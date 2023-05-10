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FOTOS | El amor fraternal y de pareja llegaron a Escape Perfecto.

Paola y Daniel sucumbieron ante la geografía, mientras que la historia fue determinante en el juego de una pareja muy enamorada en Escape Perfecto.

Por: Daniel Menes

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