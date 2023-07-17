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FOTOS | Brillaron y conquistaron la Jaula de Escape Perfecto

Omar y Fernando tuvieron un paso fugaz por Escape Perfecto, mientras que Alejandra y Diana hicieron un gran juego para retirarse triunfantes de la Jaula.

Por: Daniel Menes

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