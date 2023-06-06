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FOTOS | Dos animadas parejas participaron en Escape Perfecto.

Pamela y Jaime llegaron con la mejor actitud a Escape Perfecto, mientras que Ethel y Víctor pueden presumir que no se fueron de la Jaula con las manos vacías.

Por: Daniel Menes

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