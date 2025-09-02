Venus esconde asteroides capaces de destrozar la Tierra, advierten científicos

Aunque Venus ha sido conocido como el “planeta gemelo” de la Tierra por su tamaño y estructura interna, su entorno resulta mucho más extremo y hostil. Con un diámetro cercano a los 12.104 kilómetros, comparte con nuestro planeta características como núcleo metálico, manto caliente y corteza sólida, así como volcanes y cordilleras. Sin embargo, ahora se suma un factor de preocupación: la presencia de asteroides que podrían representar una amenaza potencial para la Tierra.

Recientemente, un equipo liderado por el investigador Valerio Carruba, de la Universidad Estatal de São Paulo, identificó cerca de 20 asteroides que mantienen órbitas próximas a Venus. Entre ellos destaca Zoozve, un objeto de trayectoria excéntrica e inestable que, por las interacciones gravitatorias con Venus y otros planetas interiores, podría modificar su ruta y eventualmente dirigirse hacia la Tierra.

Asteroides coorbitales y su peligro potencial

Estos cuerpos espaciales miden más de 140 metros de diámetro, suficiente para causar destrucción masiva si llegaran a impactar nuestro planeta. Aunque el riesgo de un choque es bajo a corto plazo, los científicos destacan la importancia de monitorear estos objetos debido a su proximidad al Sol, que dificulta su observación desde telescopios terrestres.

Carruba explica que solo misiones espaciales cercanas a Venus permitirían mapear con precisión estos asteroides y calcular sus trayectorias con exactitud. Por ahora, gran parte de esta población permanece oculta tras el brillo solar, lo que mantiene el interés de la comunidad astronómica y subraya la necesidad de vigilancia constante.

Los expertos señalan que, aunque la amenaza no es inmediata, estos hallazgos refuerzan la importancia de la exploración espacial y del desarrollo de tecnologías capaces de detectar objetos cercanos al Sol. Mantener un monitoreo constante permitiría anticipar posibles riesgos y diseñar estrategias de defensa planetaria, garantizando que la Tierra esté preparada frente a cualquier escenario extremo en el futuro.

