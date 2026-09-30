¿Nuestra pareja debe saber con cuántas o cuántos hemos estado antes? La sexóloga Ana Franco despejó las dudas
¿Es importante conocer con cuántas personas ha estado nuestra pareja en la intimidad? La sexóloga Ana Franco nos orientó sobre este tema tan recurrente.
¿El número de parejas que hemos tenido nos define en una relación? ¿Es obligación revelarle a nuestra pareja actual con cuántas personas hemos estado? La sexóloga Ana Franco nos acompañó para profundizar y ayudarnos a entender por qué nos obsesiona tanto conocer con cuántas personas ha estado nuestra pareja antes que nosotros. ¿Existe un número ideal de parejas antes de formalizar una relación?