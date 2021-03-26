Exatlón: Atletas de Hungría se ponen a los pies de Mati Álvarez por ser una estrella del equipo de México.

En la serie internacional de Exatlón, los atletas de Hungría se pusieron a los pies de Mati Álvarez por ser una estrella del equipo de México, ya que se ha ganado el respeto de sus contrincantes internacionales como la mujer más brillante en la historia de esas batallas.

La atleta de alto rendimiento ha sorprendido a sus oponentes desde ediciones pasadas de la competencia en la playa, por la perfección y velocidad con la que realiza cada uno de los circuitos.

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Mati Álvarez es la mujer más brillante de las competencias internacionales de Exatlón.

En los duelos internacionales siempre reconocen a mati como la mejor👑🥳🤍 #MatiTricolor pic.twitter.com/EaaNqs1tXZ — 𝖬𝖠𝖳𝖨𝖰𝖴𝖤𝖤𝖭 🔆 (@thelastorn) March 26, 2021

Incluso, el equipo húngaro comentó a las atletas que compitieron contra Mati, que si estaban concientes de que competían contra una de las mejores del equipo mexicano.

Cuando en el primer circuito el marcador iba 3-3, Álvarez se lució una vez más en esta edición haciendo lo que mejor saber hacer, impactar con su fuerza, disciplina, velocidad y hablidad en los circuitos.

Aunque el primer circuito fue ganado por Hungría con un marcador de 6-10, la rubia deportista fue aplaudida por sus rivales.

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