Exatlón: Las peleas de Evelyn Guijarro y Casandra Ascencio que terminarían con una sola atleta en la final.

Exatlón es, sin duda, uno de los programas que ha hecho vibrar y emocionarse a millones de personas en todo México, pues cada atleta ha dejado huella gracias a su rendimiento físico y mental.

Te puede interesar: Exatlón: Así fue el rompimiento de Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro que ahora es una fuerte rivalidad.

Este reality show no solo nos ha mostrado las destrezas de cada uno de los participantes, sino que ha sido el lugar donde han enseñado sus más profundos sentimientos, sus principios y valores que comparten entre ellos durante las semanas de convivencia.

Por ello, a lo largo de la cuarta temporada, hemos visto que se han formado grandes amistades y también unas que rompieron cualquier vínculo, tal es el caso de Evelyn Guijarro y Casandra Ascencio, pues la jugadora de basquetbol sostiene que la lanzadora de jabalina es una infiltrada del equipo rojo.

Casandra entrega la Fortaleza a su equipo. Los Contendientes lograron ya su tercera defensa consecutiva.

Hay que recordar que la rivalidad entre estas dos atletas comenzó desde hace más de un mes, cuando MVP notó que Sniper apoyó de una manera extraña a sus rivales Jazmín Hernández y Mati Álvarez.

El nacimiento de su rivalidad

Fue durante la prueba contrarreloj femenil, cuando llegaron las críticas por parte de Casandra, pues consideró que Mati Álvarez regaló múltiples puntos a Sniper.

Nos hizo ruido que Evelyn apoyara mucho a Jaz, pero cuando estás en una competencia debes enfocarte en tu equipo. No sé si las tres están haciendo una estrategia para quitarme

A días de que Exatlón llegue a su final, Casandra mencionó que no se siente con la confianza para poder tener una alianza con Evelyn Guijarro.

Evelyn estaba haciendo alianzas o cosas así que yo no podía controlar. No tenía ninguna prueba ni nada, pero sentía esa deslealtad. Sé que estoy haciendo las cosas bien. Esto me ha servido para darme cuenta de que lo deportivo pasa un lado. Te das cuenta realmente quienes son las personas que conoces aquí

También te puede interesar: Exatlón: Casandra Ascencio acusa a Evelyn Guijarro de ser desleal y una infiltrada de los Titanes.

Ahora, se podrían ver las caras en un Duelo de Eliminación para poder definir quién será la que llegue a la gran final de Exatlón, con lo que también se podrá poner fin a la gran rivalidad que han gestado desde hace algunos meses. ¿Será que se enfrenten próximamente por un puesto en la definición por el campeonato?

