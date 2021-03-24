Exatlón: ¿Quiénes son los dos primeros finalistas del reality show que buscarán la gloria eterna?

Las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes están listas para recibir a los dos primeros finalistas con el objetivo de levantar la brillante copa en las tierras de República Dominicana.

Tus atletas favoritos han hecho todo lo posible para colarse en la última semana del reality show más exigente de México; sin embargo, también han pasado por contundentes obstáculos en el programa conducido por nuestro querido Antonio Rosique.

Recordemos que esta edición de Exatlón ha sido una de las más demandantes del mundo, pues atletas de alto nivel nos han regalado espectáculos dignos de sintonizar todas las noches en punto de las 7:30pm por Azteca UNO.

La última semana de la contienda está cada vez más cerca, pero Titanes y Héroes tienen un as bajo la manga para regalar impresionante duelo que dejará una huella imborrable en las playas de República Dominicana.

¿Quiénes son los primeros dos finalistas de Exatlón: Titanes vs Héroes?

Si seguiste de cerca esta aventura, seguramente notaste que tus atletas favoritos poseen múltiples cualidades que podrían acercarlos a la gran final.

Casandra Ascencio se convirtió en una de las mujeres más destacadas de esta cuarta temporada, pues nos sorprendió con sus estrategias en el Exaball y su temple en cada tiro.

La querida ‘MVP’ tendría que dar su mejor esfuerzo en la recta final, pues está a punto de enfrentar a sus eternas rivales para colarse en la gran final de Exatlón.

Evelyn Guijarro tampoco se queda atrás, pues nos ha regalado maravillosos duelos que destacan su personalidad aguerrida, fuerte y muy perseverante.

La también conocida como ‘Sniper’ busca ser la primera finalista en la rama femenil, tal y como sucedió en su duelo con Aidée Hernández en la segunda temporada de Exatlón.

Por parte de los caballeros, Javi Márquez es el único hombre del equipo azul, quien buscaría su boleto dorado a la gran final del trepidante reality show.

El atleta tapatío está listo para enfrentar a sus rivales Pato Araujo y Heliud Pulido para levantar su primera copa en la edición más colosal de Exatlón.

‘Super Papá’ compite inspirado de su esposa y su pequeña hija Abi, por lo que no sería ninguna sorpresa verlo como todo un campeón en las siguientes semanas.

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En los Titanes también existen elementos muy fuertes que están listos para hacer historia en Exatlón: Titanes vs Héroes. Por ejemplo, Mati Álvarez, quien buscaría el bicampeonato en una de las ediciones más cardíacas del reality show.

La poblana es una de las favoritas para colarse entre las finalistas, pues tiene múltiples habilidades deportivas y un corazón de oro que merecen llegar al último día de la contienda.

Heliud Pulido es otro de los caballeros del equipo rojo que está listo para covertirse en finalista, pues tiene una fuerza imparable inspirada por su novia Pamela Verdirame.

El piragüista olímpico mexicano no descansará hasta conseguir un lugar en las reñidas finales de la edición más exigente de Exatlón.

Y por último tenemos a Pato Araujo, quien se convirtió en uno de los participantes más polémicos y controversiales de esta cuarta temporada del programa.

Pese a todo, Capitán Araujo ha demostrado que tiene todos los elementos necesarios para ganarse un sólido lugar en las finales de Exatlón: Titanes vs Héroes.

El mediocampista colimense pinta para regalarnos un trepidante duelo en su busca por obtener la gloria en las tierras más queridas por el público méxicano.

Estamos a punto de conocer a los finalistas de Exatlón: Titanes vs Héroes, por lo que no te puedes perder el reality show en su nuevo horario: Miércoles, jueves y viernes a las 19:30 horas y domingos a las 20:00 horas por Azteca UNO.

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