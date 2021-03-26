Exatlón: ¿Quién es Krisztián Somhegyi, el guapo atleta del equipo de Hungría que robó suspiros? (FOTOS)

En la emisión de esta noche en Exatlón México, quien logró brillar fue el atleta Krisztián Somhegyi, del equipo de Hungría, pues cautivó a los televidentes gracias a su galanura y desempeño en los circuitos.

El karateca húngaro destacó en el duelo internacional, y aunque los seguidores mexicanos apoyaron al equipo nacional, también pusieron atención al deportista que, sin duda, causó sensación en las redes sociales.

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Krisztián Somhegyi cautiva a Exatlón y a las mexicanas

El joven tiene 26 años de edad y se dedica al buceo, pero inició su carrera deportiva en las artes marciales. El ser deportista desde niño, le dio como resultado unos músculos abdominales de ensueño.

Krisztián Somhegyi comenzó a estudiar desde 2015 ingeniería mecánica y matemáticas aplicadas en Indianápolis.

No cabe duda que una de las atracciones de la competencia internacional de Exatlón, fue el gran atractivo físico de Krisztián Somhegyi, quien desde ahora quedó en la memoria y corazón de nuestras fieles admiradoras.

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