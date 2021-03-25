Exatlón: El golpe que sufrió Pato Araujo tras la salida de Zudikey Rodríguez. ¿Abandona la competencia?

La semana pasada Pato Araujo vivió uno de los momentos más complicados a lo largo de su estadía en Exatlón: Titanes vs Héroes, luego de la triste y lamentable salida de Zudikey Rodríguez, quien tuvo que abandonar la competencia para atender una emergencia familiar.

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Pato Araujo se quedó en las playas de República Dominicana para enfrentar un Duelo de Eliminación frente a Christian Anguiano, y aunque ganó la permanencia, no oculta su mal momento al no estar cerca de su amada esposa.

El día o el juego más complicado que he tenido en mi vida dentro de Exatlón, yo creo que lo comparé mucho con aquella vez que mi papá estaba siendo operado, mientras yo estaba jugando un partido en el estadio de Chivas

Al final ambos demostraron ser todos unos profesionales y salieron a enfrentar su destino de la mejor manera, la suerte estuvo de Pato Araujo, quien ya se encuentra compitiendo en la semana 30 de Exatlón.

Mientras iba corriendo, yo pensaba en ella, estaba en la banca y de igual manera pensaba en ella, pero de forma más profunda. Uno lo usaba para motivarme cuando iba corriendo y la otra parte la usaba para tranquilizarme, para llorar si tenía que llorar en ese momento, si tenía que soltar algo, lo soltaba en ese momento; porque si lo hacía dentro de la carrera, el resultado no hubiera sido favorable para mí

El apoyo de Mati Álvarez y Heliud Pulido

Sus compañeros le recordaron la importancia de que Zudikey lo vea fuerte en cada una de las competencias, para que ella siente un apoyo de parte de Pato Araujo.

Yo siento que lo primero que hubiera hecho Zudy, sería abrazarme, felicitarme por lo que había hecho; yo sé que si ella hubiera estado acá yo hubiera sido el hombre más feliz compitiendo, no fue así

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Sin embargo, Pato Araujo tiene el apoyo de sus compañeros que le dan fuerza en la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes.

