¿Quiénes llegarán a la semana final y lograrán ser finalistas? En FOTOS te contamos sobre las seis mujeres del Exatlón.

Mati, Evelyn, Casandra, Jaz, Zudi y Carmela, son las seis competidoras que lucharán por estar en la final.

Esta semana ha sido la más cansada, triste, significativa e importante en Exatlón Titanes vs. Héroes, pues se rompió el ritmo en el que los atletas estaban acostumbrados a jugar desde hace 7 meses, ¡sí, ya 7 meses! Y de venir despidiendo a 1 atleta por semana, ¡pasamos de despedir a 4! La recta final ya comenzó, estamos a unos días de la gran final, ¡y ya casi sabemos quiénes serán los que se disputarán el trofeo esta temporada!

Tanto las mujeres rojas, como las azules están muy fuertes, ¡ya no tienen margen de error! Tienen que dar el máximo porque el mínimo error te deja fuera de la competencia a unos días de la final, ¡así de alto está el nivel! Esta semana despediremos a dos mujeres y a 2 hombres... ¡Para que la semana final la inicien solo 8 atletas! Actualmente hay 6 increíbles atletas mujeres, ¿quién de ellas logrará ser el primero, segundo y tercer lugar? ¡Checa todas las fotos y sigue leyendo!

Mati Álvarez en la final de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Para nadie es un secreto que Mati “Terminator” seguramente estará en la final, ¡a menos que algo muy malo le suceda! Pues es la mejor atleta durante la temporada. Ha sido la más constante, la más certera, la que no ha ido a ningún duelo de eliminación, ¡la mayor ganadora de medallas de la competencia! Tiene 9 para ser exactos, ¡está muy complicado eliminarla antes de la final y sus compañeras y contrincantes lo saben! Si sigue así, ¿quién sería su rival?

Casandra Ascencio en la final de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Cas es una de las mejores atletas que ha dado Exatlón, tanto en la rama femenil, como en la rama varonil, ¡es muy fuerte! Y es que aunque no es la más rápida, sí tiene velocidad, pero lo más importante, ¡tiene tiro! Que es ahí en donde un circuito se define. Cas es buena en todos los tiros, ¡así que si alguien le lleva una ligera ventaja, no se puede dar el lujo de fallar, pues “MVP” no se tienta el corazón y arrasa en los tiros! En su temporada, la tercera, quedó en segundo lugar; Mati le ganó, ¡y esta vez viene por revancha! Está lesionada, se fracturó el dedo chiquito del pie a unos días de la final, afortunadamente está mejorándose rápido, ¡y quiere llegar! ¿Lo logrará?

Evelyn Guijarro en la final de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Nuestra querida “Sniper” se ha tenido que rifar estos últimos días, demostrándonos que es más fuerte de lo que hasta ella pudo imaginar. Al estar Cas lesionada y ahora sin Doris, es la única mujer azul que tiene que pelear contra las 4 rojas, ¡y les ha ganado y ha sacado todo su coraje, pasión y ganas de ganar! Su temporada, la segunda, quedó justamente en el segundo lugar, a pesar de ser la favorita, ¡no se le dio el tiro y perdió! Obviamente tenía que estar en Titanes vs. Héroes y llegó mejor que nunca, muy rápida, mucho más certera, con una mejor mentalidad, ¡ha demostrado que tiene todo para llegar a la final! La pregunta es, ¿quién es mejor, Cas o Evelyn? ¡Pronto lo sabremos!

Zudikey en la final de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Zudi fue la mejor atleta femenil del equipo rojo en su temporada, la segunda. Era la favorita, no había quién la parara, ganaba y ganaba, y todos la veían en la final, ¡y hasta siendo ganadora! Lamentablemente una fractura la dejó fuera a unos días de la gran final. Fue un golpe muy duro para todos, una noticia muy triste. Esta temporada de Titanes vs. Héroes está mejor preparada, igual de rápida, pues lo suyo es la velocidad, pero con un mejor tiro, ¡obvio, su esposo la ayuda a entrenar! No será nada fácil llegar a la final o ganarla, sabe que tiene a grandes rivales, ¡pero nadie es invencible! ¿Será que se le hace ser una de las finalistas?

Jazmín en la final de Exatlón Titanes vs. Héroes.

“Rugby Girl” también tiene muchas ganas de llegar a la semana final, ¡como en su temporada, la tercera! Tanto esa vez como en la actualidad, llegó meses después, como refuerzo. Al principio le costó acomplarse, e incluso muchos la subestimaron, ¡pero poco a poco comenzó a demostrar que tenía todo para dar batalla también! No es un punto seguro, la flaca es muy fuerte, rápida y certera, ¡y podría ganarle a cualquiera a estas alturas! ¿Será que esta vez también se le hace llegar a la semana final?

Carmelita Correa en la final de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Carmelita es una luchadora incanzable. Sí, tal vez no da tantos puntos como quisiera, tal vez a veces no resuelve, pierde o perjudica al equipo, ¡pero ningún atleta en la historia de Exatlón ha librado tantos duelos de eliminación! Duelos en lo que se demuestra lo que traes, de lo que estás hecho, qué tan bueno eres, tu coraje, ¡todo! Y Carmelita lo ha hecho, lleva 6 para ser exactos, ha eliminado a 6 atletas rojas y azules. Esta noche va por la séptima, ¿será la vencida o contunuará peleando por la semana final? ¡Ya casi lo sabemos!

Sin duda, todas estas atletas son admirables, fuertes, bellas, ¡y merecen todo nuestro respeto y admiración lleguen o no lleguen a la semana final de esta aventura! ¡La queremos!