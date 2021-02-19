Antonio Rosique disfruta de días maravillosos junto a su esposa en las paradisíacas playas de Exatlón.

Antonio Rosique se casó con su pareja, la conductora Michelle Saide, el pasado 7 de julio; sin embargo, la pareja solo tuvo unas semanas para disfrutar de sus primeros momentos de casados, pues el 1 de septiembre de 2020 inició Exatlón: Titanes vs Héroes.

Desde entonces, ambos conductores han permanecido apoyándose mutuamente y disfrutando de una segunda luna de miel desde las paradisiacas playas del Caribe dominicano, desde donde se desarrollan todas las actividades de la competencia.

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Antonio Rosique comparte su amor por el trabajo y por su esposa

Las redes sociales han sido un medio de comunicación para la pareja, ya que es mediante estas plataformas que se conectan con el mundo exterior.

Particularmente en Instagram, es donde los enamorados comparten momentos de intimidad, disfrutando de las bellezas naturales, los hermosos atardeceres y del idílico mar azul que ofrece este increíble país latinoamericano.

Los seguidores de ambos conductores no dudan en reconocer que se encuentran disfrutando de una continua luna de miel, en donde el amor destaca en las postales y a ambos se les ve más felices que nunca en las fotografías que comparten en sus cuentas de Instagram.

En las instantáneas, se puede ver a Michelle Saide posando en alguno de los atardeceres de ensueño en la playa o a Toño Rosique junto a su esposa, rodeados de una espesa vegetación y del verde intenso de la selva.

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La pareja contrajo matrimonio civil el 7 de julio y un mes después dieron a conocer la primera postal de aquél momento que fue exclusivo para ellos y un selecto grupo de familiares y amigos conformado por 20 personas.