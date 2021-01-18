Zudikey Rodríguez se lesiona en Exatlón: Titanes vs Héroes y Ana Lago asegura que es karma.

Las alarmas se encendieron en Exatlón: Titanes vs Héroes con la lesión de la velocista Zudikey Rodríguez.

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Luego de semanas complicadas para el equipo rojo en donde se destacaron diferencias entre Heliud Pulido y Pato Araujo por la eliminación de Pame Verdirame, la atleta que encabeza las pruebas individuales sufrió un accidente en uno de los circuitos y cayó ante el desconcierto de Héroes y Titanes.

Las lágrimas y quejidos de Zudikey Rodríguez le pusieron más drama a la escena que, sin duda, es una de las más tristes de la historia del programa deportivo.

Sin embargo, para Ana Lago es karma, declaraciones que encienden la polémica en torno a la división que existe al interior del equipo rojo.

En tanto, Heliud Pulido, otro de los atletas que han mostrado su inconformidad con sus compañeros, señaló que esta lesión es porque "todo cae por su propio peso".

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas, en su mayoría, desaprobando que una atleta tome de esta manera la lesión de una compañera.

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