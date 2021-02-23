Exatlón: Atleta de Héroes sorprende a propios y extraños al anunciar que está felizmente soltero.

Durante la emisión de este domingo del programa La Resolana, Yusef Farah confesó al conductor Capi Pérez y a su excompañera Cecy “Wushu”, que ahora está soltero.

El exatleta de Héroes explicó que la situación con su pareja no era la idónea, por lo que después de salir de la reñida competencia en la playa, solo estuvieron juntos durante mes y medio más.

Luego del mencionado tiempo, ambos decidieron culminar su relación amorosa y es por eso que el deportista de alto rendimiento actualmente está sin novia, por lo que en el programa comenzaron a bromearlo en ese momento.

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Yusef Farah sale de Exatlón y termina su relación amorosa

Una de las lecciones que ha dejado incorporarse a un programa que requiere estar lejos de sus seres queridos, es que no siempre salen bien las cosas después de salir de la competencia y más cuando se trata de una relación amorosa que requiere de cuidado y tiempo mutuo.

Una prueba de lo anterior es la historia que contó el exatleta de Héroes durante el programa La Resolana, en donde el conductor es Carlos Alberto “Capi” Pérez.

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Yusef Farah ha sido invitado en los últimos días a algunos programas como Venga la Alegría o La Resolana para compartir sus experiencias vividas en Exatlón, que cada día se acerca más a su fin.

Recientemente, el judoca dio a conocer que había sufrido un intento de asalto e hizo un video en vivo en su cuenta de TikTok, ahí brindó algunos consejos a sus seguidores, sobre todo los referentes a cómo prevenir estas situaciones y si ocurre, cómo reaccionar y actuar.

El originario de Guadalajara y quien desde que regresó a México ha estado muy activo en redes sociales, practica judo y ha sido 12 veces campeón nacional. Participó en la segunda temporada del Exatlón y regresó para la cuarta.