MasterChef México: David Albíter reveló un secreto de Adriana Salcedo dentro de la cocina más famosa del país.

La cocina más importante de México, MasterChef, se encuentra cerca de su final, por lo que la competencia se torna intensa y con retos más complicados donde se necesita toda la concentración y habilidad por parte de los participantes.

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El pasado 19 de febrero fue David Albíter quien tuvo que dejar el programa. La salida del joven de 26 años dejó en el reality show a cinco participantes que se enfrentarán en estos últimos retos: Erubiel, Itzel, Rolando, Adriana y Meche.

Por lo que fuertes amistades se han generado a lo largo del programa y actualmente se convirtieron en algo significativo, al grado de que se han generado varios rumores entorno a estas relaciones, tal es el caso de Adriana y Osvaldo.

Durante una entrevista, a David Albíter se le cuestionó si sus compañeros habían tenido algún tipo de romance. Ante esta pregunta, el recién eliminado confesó que se besaron y que Osvaldo se sintió muy atraído por Adriana desde que inició el programa. Además, confirmó que no fue una sino varias veces en donde los participantes se besaron.

También, mencionó que en una dinámica que realizaron para la plataforma de TikTok, él preguntó a Adriana si tendría algo con Osvaldo, a lo que la participante respondió que tal vez, tras salir de la competencia.

Aunque la sorpresa se la llevaron los internautas, ya que Osvaldo no piensa igual pues en esa misma dinámica, él contestó que sí le gustaba Adriana, pero que no tendría algo serio con ella.

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Tras escuchar esto, David expresó que esa respuesta la dio para "hacerse el humilde", aunque realmente sí le gustaría tener algo formal con su excompañera.

