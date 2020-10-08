Erika Buenfil se muestra en redes sociales con un ligero traje de baño y enloquece a sus seguidores. (FOTO)

Erika Buenfil es una de las actrices consagradas que más se ha hecho popular en los últimos años gracias a su éxito en las redes sociales, donde ha sabido conectar con las nuevas generaciones.

Es tanto el furor que ha causado la actriz en sus plataformas digitales, que ya goza de millones de seguidores que no paran de reaccionar a cada una de las publicaciones que hace, en las que comparte sus trabajos artísticos y divertidos videos.

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Sin embargo, Erika Buenfil también ha destacado por su belleza y bien conservada figura, ya que sus fans no paran de comentarle lo hermosa que luce y lo mucho que les gusta.

Es por ello por lo que ahora que publicó una foto en Instagram en la que aparece en traje de baño dentro de una piscina, provocó un sinfín de comentarios y reacciones referentes a su belleza.

Tras la publicación de la imagen en la que Erika Buenfil luce un traje de baño a dos piezas, mismo que deja al descubierto parte de sus atributos, sus fans la llenaron de ‘me gusta’ y más de cien comentarios donde le declaran su amor y gusto por ella.

“Linda como a luz del día”, “la más divina”, “bendiciones”, “luces hermosa”, don parte de los mensajes positivos que se pueden leer en el post de la actriz.

Debido al mensaje con el que Erika Buenfil acompañó la postal, también recibió un gran número de reacciones en las que sus admiradores le desean un buen día y que sea feliz. “Que tengan un lindo día”, escribió la actriz.

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