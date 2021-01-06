Conoce estos importantes datos sobre Erubiel Sosa, uno de los participantes más polémicos de MasterChef.

Erubiel Sosa es uno de los participantes de la nueva temporada de MasterChef México que más han causado reacciones por su particular manera de cocinar y de conducirse con sus compañeros de programa.

Mientras algunos lo admiran, otros no lo ven con muy buenos ojos; sin embargo, Erubiel Sosa siempre lograr superar las adversidades y mantenerse en la competencia gracias a su habilidad para preparar platillos.

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En su estancia en MasterChef, Erubiel Sosa ha recibido duras críticas por parte de sus compañeros y de los chefs que han visto en él algunas actitudes que no van con la ideología de la cocina más famosa de México.

A pesar de que cada programa su nombre llena las redes sociales y hasta se ha convertido en temas en tendencia, poco se habla sobre quién es Erubiel Sosa en realidad: su origen, profesión y otros datos que permitirán conocerlo a fondo.



Aquí te contamos unos detalles importantes sobre Erubiel Sosa:

Es un hombre originario del estado de Veracruz, estado que, aseguró, quiere dejar en alto con su participación en el programa.

Actualmente Erubiel Sosa tiene 34 años y se desempeña como perito de tránsito.

En varias ocasiones ha declarado que su gusto por la cocina le fue heredado por parte de su abuelita ‘Guyis’.



No quiere amigos

Entre sus polémicas declaraciones que ha hecho durante su estancia en MasterChef México, es que no busca hacer amigos, por lo que su principal interés dentro del programa es explorar su pasión por la comida.

Debido a esto, Erubiel Sosa ha protagonizado diversos enfrentamientos con algunos de sus compañeros del reality, tales como Salime y otros más.

Una de sus principales complicaciones a la hora de cocinar es el orden, ya que siempre ha recibido observaciones y regaños por parte de los chefs que le exigen tener una estación ordenada y limpia a la hora de preparar sus platillos.

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