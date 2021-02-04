Exatlón: La tristeza y frustración de Carmelita Correa tras racha negativa contra atletas de Héroes.

El día de ayer fue clave para el equipo de Titanes, quienes por segunda semana consecutiva ganaron el Duelo de los Enigmas; además, recuperaron la Fortaleza en donde descansarán de cara a la fase más decisiva de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Te puede interesar: Exatlón: Héroes reaccionan a la apuesta de Mati Álvarez y Carmelita Correa en la Batalla por la Supervivencia.

Estoy contenta, porque de los Enigmas pasados los ganamos y estos los volvimos a repetir. Siento que vamos por muy buena racha con los Enigmas, porque anteriormente no se nos habían dado para nada y ahora ganamos

Recordemos que, durante varias semanas, el equipo de Héroes era el que siempre ganaba el Duelo de los Enigmas, situación que llegó a afectar el estado de ánimo de los Titanes, quienes incluso enfrentaron diferencias entre sus integrantes.

Esta semana empezamos con muy buena vibra, de verdad que el equipo se siente diferente, se siente unido, se siente con armonía. Algunos se les dio el tiro, a otros no tanto, pero también es un tiro que no habíamos hecho con regularidad

También te puede interesar: Las razones por las cuales la gimnasta Ana Lago ganó mucho pese a ser eliminada de Exatlón: Titanes vs Héroes.

La frustración de Carmelita

Carmelita reveló por primera ocasión que llegó a sentir frustración por el tipo de tiro y la importancia de la competencia en ese momento contra las atletas de los Héroes.

Sin embargo, sabe que en los duelos de eliminación ha salido con la mano en alto; incluso, ostenta un récord de seis veces batallas por la supervivencia.