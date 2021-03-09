Exatlón: Evelyn Guijarro está cansada y desgastada, ¿por culpa de la lesión de Casandra Ascencio?

Las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes entraron a la penúltima semana del exigente reality show, pues 12 poderosos atletas demostraron sus habilidades deportivas y liderazgo para batirse rumbo a la recta final.

Sin embargo, algunos concursantes comenzaron a resentir el cansancio y las condiciones extremas de República Dominicana. Sobre todo, aquellos participantes que iniciaron esta aventura desde el día uno y dejaron el corazón en cada circuito.

Recordemos que Evelyn Guijarro se convirtió en la primera atleta de Héroes en llegar a la penúltima semana de Exatlón sin haber entrado como refuerzo.

Lo anterior ha generado que, la famosa lanzadora de jabalina, se sienta cansada, desgastada y con las emociones a flor de piel.

“Estoy muy cansada, creo que nunca había sentido tanto cansancio en mi cuerpo, tanta presión. He estado desde el día uno y claro que la he pasado mal. Extraño mucho mi vida”, expresó ‘Sniper’ en el reciente duelo doble de Exatlón.

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Evelyn Guijarro podría sentirse agotada tras la lesión de Casandra Ascencio

El bajo estado anímico de Evelyn Guijarro podría haberse suscitado tras la lesión de Casandra Ascencio. Recordemos que la basquetbolista profesional se alejó de los circuitos tras sufrir un aparatoso golpe en el tobillo, motivo que orilló a ‘Sniper’ a correr una y otra vez en nombre de la causa azul.

Las cosas se pusieron peor, pues Evelyn Guijarro también se enfrentó con tristeza a la reciente eliminación de Doris del Moral, quien dejó un vacío enorme en el corazón de la famosa tapatía.

Tan solo el día de ayer, ‘Sniper’ se convirtió en la única mujer en correr por parte del equipo azul. Fue durante el doble duelo por Fortaleza y Supervivencia, donde la famosa lanzadora de jabalina se batió en trepidantes duelos hasta sentir múltiples estragos en su cuerpo.

Y es que oficialmente, ‘Sniper’ y ‘MVP’ también se convirtieron en las únicas dos mujeres restantes del equipo Héroes. La primera se enfrentó a sus eternas rivales de Titanes desde el día uno, mientras que la segunda sufrió una contundente lesión que provocó su aislamiento en las gradas de Exatlón.

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