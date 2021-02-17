Exatlón: Dan Noyola se afianza como uno de los favoritos tras colgarse la medalla en un triunfo épico.

Exatlón: Titanes vs Héroes comenzó a sacar el lado más poderoso, optimista y fuerte de tus atletas favoritos. Y es que, la semana número 25 del reality show comenzó con la prueba contrarreloj varonil, donde poderosos hombres se enfrentaron para ganar la reluciente medalla.

En el equipo rojo corrieron Heliud Pulido, Aristeo Cázares, Mauricio López y Patricio Araujo. Por parte de la causa azul, salieron Javi Márquez, Pascal Nadaud, Christian Anguiano y Dan Noyola.

Tras un impactante duelo, Dan Noyola y Pascal Nadaud se enfrentaron cara a cara por la reluciente presea, canjeable por una vida extra en los próximos duelos de eliminación.

Finalmente, el ciclista profesional venció a ‘Blue Viper’ con un sorprendente tiempo de 1:01:71. Además, el potosino confesó la importancia de ganar preseas rumbo a la recta final del programa.

“En estas semanas se vuelven más importantes las medallas. Me estoy dedicando a hacer lo mejor posible. Esta fue la medalla más difícil de todas”, expresó el atleta de moda para millones de televidentes en casa.

Por si fuera poco, el mexicano también dedicó el premio a su entrañable amigo Adrián Medrano, quien formó parte del equipo Titanes hace algunos meses.

Estoy muy feliz de poder sentirme así cada día. Le quiero dedicar esta medalla a una persona que es muy especial para mí… Adrián Medrano que es mi mejor amigo

Te puede interesar: Aristeo Cázares confiesa que no ha encontrado la fórmula para adaptarse rumbo a la recta final de Exatlón.

Dan Noyola vive una excelente racha en la cuarta temporada de Exatlón.

Fue a principios de diciembre, cuando el potosino llegó como refuerzo a la causa azul, donde encontró grandes amigos y mejoró sus habilidades deportivas.

Pasaron las semanas y ‘Relámpago’ se acostumbró a cada uno de los circuitos de la edición más exigente de Exatlón.

Tras intensas semanas de entrenamiento, Dan adquirió más fuerza y seguridad para vencer a sus rivales del equipo rojo.

Recordemos que Dan Noyola tiene tres medallas, mismas que podrían ayudarlo en caso de batirse en próximos duelos de eliminación.

Fue a principios de febrero, cuando el ciclista se colgó su segunda presea, misma que dedicó con mucho amor a su media naranja Julyn Águila.

También te puede interesar: Exatlón: La máxima autoridad Antonio Rosique revela detalles inéditos de la final del reality.